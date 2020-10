Włochy: Raport: sytucja pandemiczna ciężka, niedługo może być krytyczna

Sytuacja pandemiczna we Włoszech jest ciężka, pogarsza się szybko, a niedługo może być krytyczna - to konkluzje z ogłoszonego w piątek raportu Ministerstwa Zdrowia i krajowego Instytutu Służby Zdrowia. Obie instytucje apelują do ludności, by pozostała w domu.

W podsumowaniu tygodniowego monitoringu przebiegu epidemii koronawirusa odnotowano, że już pojawiają się sygnały świadczące o bardzo trudnej sytuacji służby zdrowia w terenie, która jest przeciążona pracą w sposób "trudny do zniesienia".

Wskaźnik zakaźności wynoszący 1,5 wskazuje na "bardzo poważne szerzenie się wirusa na terytorium kraju i ryzyko krytycznej sytuacji w krótkim terminie" - ostrzegli eksperci dwóch instytucji.

Według raportu obecnie we Włoszech jest 7625 ognisk wirusa, w tym 1286 nowych.

81 proc. z tych ognisk znajduje się w rodzinach.

Kolejnym wnioskiem zawartym w raporcie jest stwierdzona niemożność pełnego tropienia kontaktów osób zakażonych.

W dokumencie rekomenduje się wprowadzenie dalszych kroków, by ograniczyć kontakty między osobami i odciążyć służbę zdrowia, w tym restrykcje dotyczące przemieszczania się i rezygnacji z aktywności, która nie jest niezbędna.

Bardzo ważne jest to, wskazano, aby ludzie możliwie najwięcej pozostawali w domu.

W piątek zarejestrowanych zostało we Włoszech 91 zgonów na Covid-19 i ponad 19 tys. nowych zakażeń.

Z Rzymu Sylwia Wysocka