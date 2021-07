Włochy: Raport: szerzy się Delta, wzrost wskaźnika zakaźności i liczby infekcji

Duży wzrost wskaźnika zakaźności koronawirusa i liczby przypadków we Włoszech - taki obraz epidemii przedstawił krajowy Instytut Służby Zdrowia w cotygodniowym raporcie, sporządzonym w piątek. Dominuje bardziej zaraźliwy wariant Delta.

Wskaźnik zakaźności koronawirusa, obrazujący jego szerzenie wzrósł w ciągu ostatniego tygodnia z 0,91 do 1,26, co oznacza, że jedna zakażona osoba zaraża więcej niż jedną następną. Najbardziej wskaźnik ten wzrósł na Sardynii; z 1,12 do 2,24. W Molise wynosi on zaś 0.

Znacznie zwiększyła się też liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnich siedmiu dniach; z 19 do 41 przypadków.

W 19 z 20 regionów Włoch panuje umiarkowane ryzyko zakażenia, co także dowodzi pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej.

Nie ulega natomiast zmianie na gorsze sytuacja w szpitalach, gdzie na oddziałach intensywnej terapii zajętych jest 2 procent łóżek dla chorych na Covid-19. W minionym tygodniu liczba przebywających tam pacjentów wzrosła o mniej niż 10.

Komentując obecną sytuację, minister zdrowia Roberto Speranza oświadczył: "Jesteśmy w środku sezonu epidemii, w którym nie możemy obniżać czujności czy poziomu alertu i ostrożności, bo liczba zakażeń znów rośnie w zdecydowanej większości krajów europejskich i w naszych regionach".

Zaznaczył zarazem, że ta faza jest inna dzięki masowej dostępności szczepionek.

W czwartek rząd Włoch zdecydował o rozszerzeniu użycia przepustki Covid-19 jako wymogu wejścia do wielu miejsc publicznych. Od 6 sierpnia jedna dawka szczepionki uprawniać będzie wszystkich w wieku od 12 lat do wejścia do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do teatru i kina, do udziału w różnych imprezach sportowych, wstępu na basen, do siłowni, na targi, zjazdy, do parków rozrywki, term i salonów gry.

Komentując to rozporządzenie, minister zdrowia powiedział, że gdyby nie rozszerzono stosowania przepustki, konieczne byłoby wprowadzenie bardziej generalnych i powszechnych restrykcji.

Tzw. Green Pass, dodał Speranza, to "opcja, która umożliwi kontynuowanie działalności". "To inteligentna próba innego zarządzania w tej fazie epidemii" - zaznaczył minister.

Z Rzymu Sylwia Wysocka