Włochy: Raport: wariant koronawirusa Delta dominuje w całej UE

Wariant koronawirusa Delta dominuje we Włoszech i w całej Unii Europejskiej - to dane z najnowszego cotygodniowego raportu Instytutu Służby Zdrowia w Rzymie, przedstawionego w piątek. We Włoszech stale rośnie liczba zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.

Wskaźnik zakaźności koronawirusa ustabilizował się we Włoszech na poziomie 1,57 jaki zanotowano także w poprzednim tygodniu. Oznacza to, że jedna zainfekowana osoba zaraża więcej niż jedną następną.

Średnia liczba przypadków koronawirusa na 100 tys. mieszkańców wzrosła w ciągu tygodnia z 58 do 68. Dwa te wskaźniki wskazują na mnożenie i szerzenie się wirusa.

We wszystkich włoskich regionach i prowincjach autonomicznych ryzyko zakażenia określono jako umiarkowane. Nigdzie nie został przekroczony krytyczny poziom zajętych łóżek na intensywnej terapii.

W raporcie Instytutu odnotowano, że rosnąca liczba zakażeń, zarówno we Włoszech, jak i w całej UE, związana jest z szerzeniem się dominującego wszędzie wariantu Delta; także w krajach o wysokim stopniu wyszczepienia. Dlatego, jak zaznaczono, aby nie dopuścić do dalszego szerzenia się infekcji należy dokończyć szczepienia i stosować środki ostrożności.

Raport został ogłoszony w dniu zaostrzenia walki z koronawirusem w Italii, gdzie zaczął obowiązywać wymóg przepustek Covid-19 przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, placówek kultury, zabytków, na basen, do klubów fitness i siłowni, do parków rozrywki.

Włoskie media informują o kolejkach, w jakich w Wenecji stoją turyści, by okazać tzw. Green Pass przed wejściem do muzeów. W kolejce do muzeum bazyliki Świętego Marka ustawiło się rano około 500 osób. Zdarzają się przypadki niewpuszczenia zagranicznych turystów, którzy nie mają wymaganej przepustki.