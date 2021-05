Włochy: Rawenna w roku 700-lecia śmierci Dantego celem wizyt turystów

Rawenna na północy Włoch od pierwszych dni wznowienia turystyki jest jednym z historycznych miast, gdzie notuje się stały wzrost zwiedzających. Wielu turystów przyciąga Dante w roku obchodów 700-lecia jego śmierci w mieście, gdzie zmarł i jest pochowany.

"Dante pomoże nam po ostrej fazie pandemii w kraju, wesprze naszą turystykę"- powiedzieli PAP przedstawiciele władz Rawenny, odpowiedzialni za ten sektor i życie kulturalne w mieście, gdzie znajduje się 8 bezcennych zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To między innymi mauzoleum Galli Placydii, mauzoleum Teodoryka, baptysterium Ortodoksów.

W weekend do Rawenny przybyli liczni turyści, by zobaczyć grobowiec Dantego, a także zwiedzić jego nowe, otwarte od niedzieli muzeum, w którym największe wrażenie robi sugestywny przekaz multimedialny przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Szef wydziału do spraw turystyki w zarządzie miasta Giacomo Costantini podkreślił: "Przesłanki na ten sezon są pozytywne, bo przygotowaliśmy się do nowej formuły turystyki organizując na przykład zwiedzanie zabytków w małych grupach z przewodnikiem, także wieczorem".

"Poza tym zorganizowaliśmy serię inicjatyw zwiedzania niezwykłych, zielonych okolic Rawenny; na piechotę, konno, łodzią elektryczną, na rowerze. Ten aspekt bogactw naturalnych, otaczających miasto to nasz dodatkowy atut, z którego jesteśmy bardzo dumni"- dodał.

Zwrócił uwagę na to, że pobliskie wybrzeże jest inne niż w wielu kurortach na Riwierze nad Adriatykiem.

"To nie są hotele wzdłuż plaży. My mamy lasy sosnowe i wydmy"- podkreślił Costantini.

W roku 700-lecia śmierci Dantego przedstawiciel władz miejskich stwierdził: "Poeta pomagał nam zawsze i pomaga, bo miasto jest stale przez niego inspirowane. Tu odbywają się nie tylko kongresy z udziałem naukowców ze świata, ale także lektura pieśni z +Boskiej komedii+ przy jego grobowcu".

"Jeśli ktoś chce przeczytać pieśń w swoim języku, wystarczy, że się do nas zgłosi, bo mamy wszystkie tłumaczenia. Ta lektura to stały punkt, trochę jak zmiana warty przed Buckingham Palace w Londynie"- dodał.

Szef wydziału ds. turystyki zaznaczył, że oczekiwania związane z powoli rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym są bardzo dobre. "Nasza oferta- wyjaśnił- to połączenie zwiedzania miasta o nadzwyczaj bogatej historii, wypoczynku nad morzem i wśród skarbów natury oraz lokalnej kuchni".

Giacomo Costantini powiedział, że napływają już rezerwacje z kilku krajów Europy, w tym z Polski, skąd turystyka- jak zaznaczył- w ostatnich latach odnotowała ogromny wzrost.

"W przypadku polskich turystów zauważyliśmy ciekawe zjawisko: pary, całe rodziny przyjeżdżają często samochodami na przykład na liczne kempingi w naszych stronach, a potem wyjeżdżają z bagażnikami pełnymi włoskiej żywności, której są miłośnikami"- dodał.

"Naprawdę wierzymy w to, że jubileusz Dantego pomoże Rawennie i zachęci turystów"- powiedział PAP Maurizio Tarantino, dyrektor muzeum sztuki MAR, historycznej biblioteki Classense i zarazem przedstawiciel urzędu miasta do spraw kultury.

"Muszę powiedzieć, że pierwsze sygnały są bardzo zachęcające. Miasto powoli wypełnia się turystami, na co mieliśmy nadzieję"- dodał.

"Grób poety odwiedza rocznie 400-500 tysięcy osób. To punkt odniesienia nie tylko do Włochów, ale i dla turystów z zagranicy"- zaznaczył.

Tarantino podkreślił zarazem: "Jestem przekonany, że po pandemii raczej nie ma racji bytu masowa turystyka, zwłaszcza ta polegająca na błyskawicznej wizycie, do której przyzwyczajonych było wiele włoskich miast".

"Jeśli cokolwiek pozytywnego wyniknie z tego tak trudnego roku, jaki przeżyliśmy, to właśnie będzie uświadomienie sobie końca masowej turystyki, jaką widzieliśmy do tej pory, tych mas ludzi na przykład w Wenecji czy Florencji i nie tylko we Włoszech"- stwierdził.

"To czas, by przygotować się na nieco wolniejsze zwiedzanie, w trakcie którego można docenić i zobaczyć to, co jest bardziej ukryte"- zauważył ekspert i menadżer kultury.

Zwrócił uwagę na to, że Rawenna jako miasto autora "Boskiej komedii" zawsze przyciągała polskich turystów.

