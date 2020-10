Włochy: Reaktywowano sztab kryzysowy ds. epidemii przy Obronie Cywilnej

Przy włoskiej Obronie Cywilnej reaktywowany został w poniedziałek specjalny sztab kryzysowy, który działał w pierwszych, najtrudniejszych miesiącach epidemii we Włoszech na wiosnę. Sztab ma zbierać się regularnie na naradach i analizować sytuację.

Gdy pod koniec lutego we Włoszech wybuchła epidemia koronawirusa, to Obrona Cywilna przy Radzie Ministrów była centrum koordynacji działań. To ona również przez kilka miesięcy najcięższego kryzysu ogłaszała codzienny bilans zgonów i liczby nowych zakażeń. Teraz robi to Ministerstwo Zdrowia.

W poniedziałek sztab zebrał się ponownie, by omówić sytuację epidemiczną w kraju, gdzie ostatnio notuje się codziennie od około 2500 do ponad 2800 kolejnych zakażeń. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo OC, nadzwyczajny rządowy komisarz do spraw kryzysu Domenico Arcuri i reprezentanci regionów.

Media podały po naradzie, że w jej trakcie nie stwierdzono występowania żadnej krytycznej sytuacji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka