Włochy: Regiony proszą o otwarcie restauracji i opóźnienie godziny policyjnej

Władze regionów Włoch zaapelowały w środę do rządu Mario Draghiego o zgodę na otwarcie w pełnym reżimie sanitarnym lokali gastronomicznych także w środku, nie tylko na zewnątrz. Drugi postulat to opóźnienie wejścia godziny policyjnej, by obowiązywała od 23.00.

Obecnie godzina policyjna wchodzi w życie o 22.00 i trwa do 5.00.

Regiony opowiadają się za tym, by od przyszłego tygodnia w żółtych strefach mniejszych obostrzeń przeciwepidemicznych obsługa przy stolikach była możliwa także w środku lokali, nie tylko na zewnątrz, co wcześniej zapowiedział rząd.

Rada Ministrów pracuje nad szczegółami dekretu, który ma regulować łagodzenie restrykcji począwszy od 26 kwietnia.

Ponadto regiony apelują o otwarcie tego dnia basenów i siłowni oraz zgodę na wznowienie działalności przez firmy branży ślubnej.

Ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało w środę, że minionej doby na Covid-19 zmarły w kraju 364 osoby i potwierdzono 13 844 przypadki zakażeń koronawirusem w 350 tysiącach testów. Odsetek pozytywnych wyników spadł poniżej 4 procent, co oznacza nieznaczną poprawę sytuacji.

Bilans zmarłych wzrósł do 117 997.

Liczba wykrytych dotąd infekcji wynosi we Włoszech prawie 3,9 mln. Ponad 3,2 mln osób uznano za wyleczone. Spada liczba pacjentów w szpitalach, także na intensywnej terapii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka