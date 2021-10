Włochy: Rekord testów na koronawirusa wykonanych jednego dnia

Ponad 660 tysięcy testów na obecność koronawirusa wykonano ostatniej doby we Włoszech - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. To najwyższa liczba badań od początku pandemii i efekt wejścia w życie wymogu posiadania przepustki Covid-19 we wszystkich miejscach pracy.

Przepustka, czyli tzw. Green Pass, wystawiana jest na podstawie szczepienia, wyleczenia z Covid-19 lub negatywnego wyniku testu. Obecnie badają się przede wszystkim osoby zatrudnione, które nie zaszczepiły się przeciwko Covid-19. W poniedziałek padł rekord liczby pobranych przepustek sanitarnych; wydano ich ponad milion.

Dzienna liczba testów wzrosła prawie trzy razy, odkąd w piątek zaczął obowiązywać wymóg przepustki sanitarnej.

Ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 70 osób. To duży wzrost - dzień wcześniej zarejestrowano 44 zgony.

Stwierdzono prawie 2700 nowych zakażeń.