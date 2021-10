Włochy: Rekordowa dzienna liczba testów: około 640 tys.

Rekordową liczbę prawie 640 tysięcy testów wykonano minionej doby we Włoszech - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. 0,6 proc. z nich dało wynik pozytywny. Trzykrotny ostatnio wzrost liczby badań to efekt wejścia w życie obowiązku przepustek sanitarnych we wszystkich miejscach pracy.

W długich kolejkach na błyskawiczne testy w aptekach ustawiają się przede wszystkim osoby, które nie zaszczepiły się przeciwko Covid-19 i potrzebują tzw. Green Pass, by wejść do pracy.

We wtorek taką przepustkę pokazał premier Mario Draghi, wchodząc do firmy w Bari, gdzie składał wizytę.

Najnowsze dane resortu zdrowia to 48 zmarłych na Covid-19 i ponad 4 tysiące nowych zakażeń wykrytych ostatniej doby.

W szpitalach przebywa prawie 3 tysiące osób, w tym około 340 na intensywnej terapii.

Według oficjalnych danych w kraju jest obecnie 75 tysięcy zakażonych koronawirusem.