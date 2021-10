Włochy: Rekordowa dzienna liczba wydanych przepustek Covid-19

Rekordową liczbę ponad 860 tysięcy przepustek Covid-19 wydano we Włoszech w piątek, gdy w życie wszedł w kraju obowiązek ich posiadania we wszystkich miejscach pracy. Tzw. Green Pass pobierają obecnie głównie ci, którzy nie są zaszczepieni i muszą poddawać się testom, by przystąpić do pracy.

W tych dniach padają także dobowe rekordy wykonanych testów; w sobotę zanotowano ich 472 tysiące, a w piątek ponad pół miliona.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby na Covid-19 zmarło 14 osób i wykryto prawie 3 tysiące nowych zakażeń koronawirusem.

Łączny bilans zgonów wzrósł do 131 517.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest 78 tysięcy osób.

W szpitalach przebywa około 2700 chorych, w tym ponad 350 na intensywnej terapii.

"Trwająca kampania szczepień to przykład sukcesu" - oświadczył nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo.

Po dwóch dawkach szczepionki jest 81 procent ludności Włoch.