Włochy: rekordowa liczba zakażeń koronawirusem w tej fali pandemii - prawie 143 tys.

Prawie 143 tys. zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby we Włoszech - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. To największa liczba w tej fali pandemii, nie notowana we Włoszech od końca stycznia. Zmarło 157 osób, najwięcej od kwietnia.

Jednego dnia wykonano 550 tysięcy testów; 26 procent z nich dało wynik pozytywny. Obecnie wykonuje się tyle testów, ile w marcu, podczas poprzedniej fali pandemicznej. Przed aptekami znów ustawiają się kolejki na badania.

Według oficjalnego raportu obecnie zakażonych jest we Włoszech ponad 1,3 miliona osób. W szpitalach przebywa około 10 tys. chorych na Covid-19, w tym 375 na intensywnej terapii.

W ciągu tygodnia cztery razy zwiększyła się liczba zakażonych więźniów w zakładach karnych; ze 160 do ponad 600 - podała służba więzienna.