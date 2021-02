Włochy: Rekordowe wpływy w restauracjach po złagodzeniu restrykcji przeciwepidemicznych

Rekordowe w czasie pandemii Covid-19 wpływy w wysokości 7 milionów euro zanotowano w sobotę w restauracjach w Rzymie w pierwszy po tygodniach przerwy weekend, gdy możliwa była obsługa przy stolikach. Dane te ogłosiła federacja branży gastronomicznej.

"Rzymski sektor restauracyjny osiągnął rezultaty powyżej wszelkich oczekiwań" - podkreślono w wydanym w niedzielę komunikacie.

Była to pierwsza od tygodni sobota, gdy restauracje mogły do godziny 18.00 serwować posiłki przy stolikach. Ostatnio w Wiecznym Mieście, podobnie jak na znacznym obszarze Włoch, dozwolona była tylko sprzedaż na wynos i dostawa do domu. Restrykcje w większości regionów zostały złagodzone 1 lutego.

W analizie zaznacza się, że osiągnięte w sobotę wyniki są "zdecydowanie zachęcające". Teraz według branży należy przy przestrzeganiu wszelkich reguł sanitarnych przedłużyć obsługę przy stolikach do godziny 22.00. Byłby to, jak zapewniono, "istotny bodziec dla odrodzenia ekonomicznego stolicy".

Według federacji potrzebne jest zacieśnienie współpracy między właścicielami lokali gastronomicznych a siłami porządkowymi, by unikać tłumów.

W sobotę pełne były zarówno restauracje w centrum Rzymu, jak i w nadmorskich miejscowościach. Do wielu lokali ustawiały się kolejki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka