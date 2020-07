Włochy: Rekordowo niska liczba zgonów na Covid-19

Rekordowo niską liczbę trzech zgonów na Covid-19 zanotowano minionej doby we Włoszech - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. To najniższa liczba od początku epidemii w lutym. Wykryto 218 nowych zakażeń. Bilans zmarłych wzrósł do 35 045.

Oficjalna liczba potwierdzonych we Włoszech przypadków koronawirusa wynosi 244 434. Wyleczonych jest prawie 197 tys. osób. Obecnie zakażonych jest około 11 tys. osób; o 720 mniej niż dzień wcześniej.

Na bardzo niski bilans zgonów we Włoszech wpływ ma przede wszystkim lepsza sytuacja w najbardziej dotkniętej epidemii Lombardii, gdzie - jak ogłosiły władze regionu - nikt nie zmarł ostatniej doby na Covid-19. Zdarzyło się to po raz pierwszy od 22 lutego, gdy w Casalpusterlengo koło Lodi zmarła pierwsza w regionie osoba zakażona koronawirusem.

W Lombardii zanotowano od soboty 33 nowe zakażenia.

W Toskanii poinformowano, że po raz pierwszy od początku marca na oddziałach intensywnej terapii nie ma ani jednego pacjenta zakażonego koronawirusem. Nikt również nie zmarł w ciągu doby.

Z Rzymu Sylwia Wysocka