Włochy: Rekordowy mandat za wyjątkową niefrasobliwość

Rekordowy mandat w wysokości ponad 8 tysięcy euro otrzymał młody mieszkaniec włoskiej Ligurii, który wezwany przez straż miejską pojechał na posterunek na skuterze bez kasku, prawa jazdy, ubezpieczenia i przeglądu pojazdu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

25-latek z miasta La Spezia został wezwany na posterunek w związku z trwającym postępowaniem. Wizyta zakończyła się dla niego pechowo, bo wykazał się wyjątkową niefrasobliwością i brakiem odpowiedzialności.

Lokalne media podały, że w drodze do straży miejskiej zatrzymany został do kontroli przez funkcjonariuszy z policyjnego patrolu, którzy nie mogli uwierzyć w to, ile razy naruszył przepisy.

Policjanci podliczyli kary za wszystkie wykroczenia- brak kasku, prawa jazdy, ubezpieczenia i przeglądu. Wystawili łączny mandat na sumę 8036 euro.

Skuter został skonfiskowany.