Włochy: Resort zdrowia: prawie doskonale kontrolujemy sytuację epidemiczną

We Włoszech "kontrolujemy sytuację epidemiczną w sposób może nie idealny, ale prawie doskonały" - ocenił we wtorek przedstawiciel kierownictwa ministerstwa zdrowia Gianni Rezza. "Zaszczepiliśmy 80-90 procent ludności" - dodał, uznając to za sukces.

Podczas narady na temat sytuacji w służbie zdrowia Rezza, który jest dyrektorem departamentu ds. profilaktyki, podkreślił: "Nie możemy narzekać, jesteśmy na jednym z pierwszych miejsc w Europie" pod względem szczepień.

Tak podsumował oficjalne dane resortu, z których wynika, że 87 procent ludności kraju w wieku powyżej 12 lat otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a po dwóch jest około 84 procent mieszkańców. Ponad 3 mln osób otrzymały trzecią dawkę.

Ekspert zaznaczył zarazem: "To, że kampania szczepień nie przyniosła dokładnie takich rezultatów, jakich oczekiwaliśmy, wynika z faktu, że zmienił się także odsetek (zaszczepionych osób) potrzebny do osiągnięcia tak zwanej odporności zbiorowej, co jest skomplikowane, gdyż są osoby reagujące mniej na szczepionkę, są warianty koronawirusa, a także niezaszczepione dzieci".

Szefowie władz kilku regionów Włoch opowiadają się za wprowadzeniem restrykcji wyłącznie dla osób, które się nie zaszczepiły.

"Nie możemy myśleć o restrykcjach dla tych obywateli, którzy okazali zaufanie, świadomość i poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro" - oświadczył przewodniczący władz Lombardii Attilio Fontana.

Wtorkowe dane ministerstwa zdrowia to 74 zgony na Covid-19 ostatniej doby i około 7700 nowych zakażeń stwierdzonych w 684 tysiącach testów.

W szpitalach przebywa prawie 4500 osób chorych na Covid-19, w tym 481 na oddziałach intensywnej terapii.

Obecnie zakażonych jest ok. 123 tysięcy osób.

