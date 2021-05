Włochy: Resort zdrowia: zaświadczenie o szczepieniu powinno być ważne przez rok

Zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko Covid-19 powinno być ważne przez rok - stwierdził we wtorek włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Zabrał głos w dyskusji na ten temat w związku z opiniami, że zapowiadane 6-9 miesięcy to za mało.

W wywiadzie dla radia RAI Sileri powiedział, że ważność certyfikatu powinna zostać przedłużona, bo - jak wszystko na to wskazuje - szczepionki dają dłuższą odporność.

Ponadto wiceminister zdrowia podkreślił, że za kilka tygodni osoby w pełni zaszczepione nie będą musiały już przedstawiać negatywnego wyniku testu. Dotyczy to obecnie osób przyjeżdżających do Włoch z krajów UE, ze strefy Schengen, z Wielkiej Brytanii i Izraela.

Dotychczas we Włoszech zaszczepiono 19 mln osób, czyli jedną trzecią populacji. Cykl szczepień zakończyło około 9 mln osób.

Podany we wtorek bilans epidemii z ostatniej doby to 201 zgonów, a więc znów więcej niż w minionych dniach i 4452 następne zakażenia, wykryte w 262 tysiącach testów. Znacznie, do 1,7 procent spadł odsetek pozytywnych wyników badań.

Łączna liczba zmarłych wynosi 124 497.

Koronawirusa stwierdzono u 4,1 mln osób, z których ponad 3,7 mln uznano za wyleczone.

Obecnie zakażonych jest około 315 tysięcy osób.

Stale spada liczba chorych na Covid-19 w szpitalach: w ciągu jednego dnia o ponad 500.

Z Rzymu Sylwia Wysocka