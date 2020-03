Włochy: Restrykcyjne kroki w ramach walki z epidemią co najmniej do Świąt

Restrykcyjne kroki we Włoszech ograniczające możliwość wychodzenia z domu i inne zakazy wprowadzone w celu zahamowania szerzenia się koronawirusa zostaną przedłużone co najmniej do świąt wielkanocnych - taką hipotezę przedstawił w poniedziałek minister zdrowia Roberto Speranza.

Szef resortu zdrowia oświadczył, że podczas posiedzenia komitetu naukowego, doradzającego rządowi Giuseppe Contego w sprawie walki z epidemią przedstawiono stanowisko, że należy przedłużyć wszystkie kroki "co najmniej do Wielkanocy".

"Rząd będzie działał w tym kierunku" - zapowiedział Speranza.

Obecne rozporządzenie działa do 3 kwietnia. Na jego mocy można wychodzić z domu tylko z powodów uzasadnionych pracą, zdrowiem i zakupami oraz innymi pilnymi potrzebami, zamknięte są wszystkie sklepy z wyjątkiem spożywczych i supermarketów, targów oraz aptek.

Nieczynne są punkty usługowe, na przykład fryzjerskie, a także bary i restauracje. W niektórych otwartych punktach gastronomicznych można zamówić jedzenie wyłącznie z dostawą do domu. Zamknięte są w całym kraju szkoły, zawieszona działalność produkcyjna z wyjątkiem tej uważanej za niezbędną.