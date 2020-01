Włochy: Rezerwacja zwiedzania bazyliki św. Marka w Wenecji od wiosny

Odpłatna rezerwacja zwiedzania bazyliki świętego Marka w Wenecji w wybranym terminie i numerowane bilety wstępu gratis - to zmiany zapowiedziane od wiosny. Pieniądze z rezerwacji zostaną przeznaczone na konserwację świątyni, która ucierpiała w wyniku powodzi.

Celem zmian, zaprezentowanych w lokalnej prasie, jest ograniczenie kolejek przy wejściu oraz tłoku w miejscu odwiedzanym co roku przez 5,5 miliona osób, czyli ok. 15 tysięcy dziennie.

Nowy przygotowywany system przewiduje dwa sposoby rozwiązania problemu oblężenia budowli oraz usprawnienia zwiedzania. Można będzie odpłatnie zarezerwować w internecie zwiedzanie w wybranym terminie i godzinie przez grupy oraz turystów indywidualnych albo tego dnia pobrać z maszyny ustawionej na placu bezpłatny numerowany bilet wstępu - do czasu ich wyczerpania - a potem czekać na swoją kolej. W tym drugim przypadku godzina wejścia nie jest zagwarantowana - wyjaśniono.

Administrator dóbr bazyliki Pierpaolo Campostrini wyjaśnił w prasie, że dzięki rezerwacji za opłatą turyści zobaczą także dzieła sztuki, które obecnie można obejrzeć tylko kupując specjalny bilet.

Przywołując niedawną rekordowo wysoką wodę w Wenecji podkreślił: "Powódź z 12 listopada zmusiła nas do przemyślenia kwestii uregulowania wstępu do bazyliki, a z drugiej strony do zapewnienia funduszy na naprawę wyrządzonych wtedy szkód". Na pilne prace konserwacyjne w miejscach, w których stała woda, potrzeba ok. 3 mln euro.

Jednocześnie zapewniono, że niezależnie od zmian zasad wstępu dla turystów zawsze otwarte będą drzwi dla wiernych, którzy chcą tam wejść na modlitwę.

Z Rzymu Sylwia Wysocka