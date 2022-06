Włochy: Reżyser Sencow opowiada w "La Repubblica" o pobycie na froncie - z karabinem i notesem

Od trzech miesięcy ukraiński reżyser Ołeh Sencow, były więzień polityczny przetrzymywany w Rosji, jest na froncie. Ma karabin i notes; nie strzela i robi notatki, pracuje nad nowym filmem o wojnie w Donbasie. Artysta opowiedział o tym włoskiemu dziennikowi "La Repubblica".

"Nie strzeliłem ani razu. To nie jest konflikt polegający na strzelaninie. Walczy się z użyciem artylerii. A ja piszę. Piszę dużo, nocą w okopie, piszę pod bombami, robię notatki, zapisuję wspomnienia, przychodzi mi dużo pomysłów do mojego następnego filmu" - powiedział rzymskiej gazecie 45-letni reżyser, laureat Nagrody Sacharowa, obecnie żołnierz-ochotnik.

Podczas rozmowy przeprowadzonej koło Słowiańska w obwodzie donieckim Sencow wyjaśnił: "Kiedy 24 lutego rakieta spadła w pobliżu mojego domu o 4.30 nad ranem, nie wahałem się. Zabrałem moją rodzinę, zawiozłem do Lwowa i tego samego dnia wróciłem do Kijowa, by zaciągnąć się do Obrony Terytorialnej".

"Umiałem posługiwać się bronią. Jestem sportowcem i potrafię przeżyć w lesie. To mi bardzo pomaga. Poza tym dwa lata po tym, jak mnie zwolniono z więzienia, nieformalnie wziąłem udział w ukraińskiej operacji w Donbasie. Byłem na pierwszej linii, by zobaczyć, co to jest wojna" - zaznaczył reżyser.

Sencow ujawnił, że w oddziale w rejonie Słowiańska jest od miesiąca i współpracuje z siłami specjalnymi. "Nasze bazy są w Słowiańsku i Kramatorsku" - dodał. Jeśli Rosjanie "mnie schwytają i ustalą moją tożsamość, tym razem mnie zabiją; jestem ich wrogiem publicznym, nie wsadzą mnie znowu do więzienia" - powiedział reżyser.

Odnosząc się do kwestii bojkotu kultury rosyjskiej Sencow ocenił: "Wszyscy Rosjanie są odpowiedzialni za wojnę; ci, którzy przyszli zabijać naszych ludzi, ci, którzy ich wysłali, ci, którzy ich popierają, milczą i nie zrobili nic, by się temu sprzeciwić".

"Wszelki przekaz typu: +wojny chciał Putin, ale Rosjanie tak naprawdę są niewinni+ to dokładnie to, czego chce Kreml, aby tak myślano"- oświadczył reżyser. Jego zdaniem "trzeba wykreślić" kulturę rosyjską: "interesy, politykę, wszystko; do chwili aż wojska się nie wycofają, Putin i jego sprzymierzeńcy nie zostaną skazani, a odszkodowania nie zostaną wypłacone".

"Cała Rosja musi żyć w całkowitym embargu; od ropy po film" - powiedział Sencow.

Z Rzymu Sylwia Wysocka