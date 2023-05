Włochy: Rolnicy protestują przeciwko planowanemu rozporządzeniu UE w sprawie opakowań

Związek rolników włoskich Coldiretti protestuje przeciwko planom UE, które mają wyeliminować z rynku sałatę w plastikowych torebkach, truskawki pakowane w plastikowe koszyczki, pomidory i pomarańcze w siatkowych opakowaniach, a także duże, kilkulitrowe butelki "magnum" na wino. Protest odbywa się przy okazji targów rolno-spożywczych Tuttofood w Mediolanie (8-11.05).

Związkowcy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie coldiretti.it piszą, że "nowe rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące opakowań grozi usunięciem z półek supermarketów sałat w torebkach, truskawek, siatkowych opakowań pomidorów i pomarańczy, a także dużych butelek z winem (zwanych tu "magnum"), co fatalnie wpłynie na konsumpcję Włochów i bilanse firm rolno-spożywczych".

Przy okazji inauguracji targów Tuttofood w Mediolanie w pawilonie 1 na stoisku A13-D34 Coldiretti zorganizowało wystawę "Italian food under attack", która ma pokazać zagrożenia dla włoskiego sektora spożywczego.

Związkowcy uważają, że propozycja rozporządzenia Komisji Europejskiej wywoła wiele problemów higieniczno-sanitarnych i zwiększy ilość odpadów spożywczych, co wpłynie na ceny dla konsumentów. Związkowcy podają tu przykład tradycyjnego koszyczka z truskawkami lub innymi małymi owocami, który chroni integralność produktu, zwłaszcza w fazie transportu. Eliminacja takiego typu opakowania znacznie skomplikuje transport tych owoców miękkich.

Zdaniem Coldiretti istnieje też ryzyko negatywnego wpływu rozporządzenia na konsumpcję pakowanej sałaty, która jest tradycyjnie wybierana przez Włochów. Coldiretti zwraca uwagę, że i tak w 2022 r. o osiem procent spadło już spożycie owoców i o dziesięć procent warzyw, co źle wpływa na zdrowie konsumentów. Zaledwie 16,8 proc. Włochów spożywało owoce i warzywa co najmniej cztery razy dziennie, przy czym nastąpił spadek w porównaniu z okresem 2015-2018, kiedy odsetek ten wynosił 20 proc. - wynika z analizy Coldiretti przeprowadzonej na podstawie danych Istat.

Dyrektywa narzuca też - wyjaśnia Coldiretti - standaryzację butelek do wina i redukcję ich wagi, co wyeliminuje format "magnum", ale także wina dłużej dojrzewające, takie jak np. Barolo czy Amarone, które muszą być rozlewane do cięższych, masywniejszych butelek.

Od 1 stycznia 2030 r. dziesięć procent napojów alkoholowych wprowadzanych do obrotu musi być pakowana w pojemniki gotowe do ponownego użycia po wymyciu, od 1 stycznia 2040 r. próg ten wzrośnie do 25 procent. W przypadku win - z wyjątkiem win musujących - obowiązuje próg pięciu procent począwszy od 1 stycznia 2030 r., który wzrośnie do piętnastu procent od 1 stycznia 2040 r.

Coldiretti zwraca się do KE z apelem o poprawienie projektu rozporządzenia i zniesienie zakazów konfekcjonowania owoców i warzyw o wadze poniżej 1,5 kilograma oraz o zmianę parametrów dla butelek dla wina, aby nie zagrażać jakości produkcji i nie ograniczać wyboru konsumentów.