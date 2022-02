Włochy: Rosja nie będzie gościem Festiwalu Fotografii Europejskiej w Reggio Emilia

Rosja nie będzie gościem Festiwalu Fotografii Europejskiej w Reggio Emilia we Włoszech - postanowili w sobotę organizatorzy imprezy rozpoczynającej się 29 kwietnia. Odwołane zostały - dodali - wydarzenia związane z kulturą rosyjską. Decyzję podjęto w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

W wydanym komunikacie organizatorzy festiwalu, wśród nich władze miasta Reggio Emilia, wyjaśnili, że Rosja nie będzie jego zapowiadanym gościem "ze względu na trwającą straszliwą wojnę". Odwołali między innymi rosyjską wystawę fotograficzną "Ścieżki lodu".

"Niestety nie ma już przesłanek i warunków, by doprowadzić do końca wielomiesięczną pracę" - podkreślono w oświadczeniu.

Zaznacza się w nim też: "Sztuka i kultura powinny zawsze budować mosty, a nie wznosić mury; nie mogą schować się w wieżach z kości słoniowej. To czas, by potwierdzić ze stanowczością prawo narodów do życia w pokoju i otworzyć się na dialog; bez zapraszania do stołu przemocy i śmierci".

Rosja została też wykluczona z konkursu Eurowizji, który odbędzie się w tym roku w maju w Turynie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka