Włochy: Rozpoczęła się instalacja barier chroniących bazylikę w Wenecji przed zalaniem

W Wenecji rozpoczęły się prace przy bazylice Świętego Marka, wokół której zostaną zainstalowane szklane bariery, chroniące ją przed wdzieraniem się tak zwanej wysokiej wody. W ten sposób postanowiono ratować bezcenne dziedzictwo liczącej prawie tysiąc lat świątyni.

Przezroczyste bariery wysokości około jednego metra i łącznej długości 150 metrów, hamujące napływ wody do bazyliki mają być gotowe jeszcze przed jesienią, gdy najczęściej miasto jest zalewane.

Prawie trzy lata temu w Wenecji doszło do rekordowej powodzi, która zalała przedsionek i kryptę. Ochrony wymagają także nadzwyczajne mozaiki na posadzkach.

To dodatkowe zabezpieczenie jest konieczne, mimo że już kilka razy w ostatnim czasie uruchomiono system 80 podnoszonych zapór Mose między Adriatykiem a laguną, chroniących miasto przed tzw. acqua alta. Mose jednak nie wystarcza. Bariery włącza się przy wysokim prognozowanym poziomie wody.

Jednak plac Świętego Marka zalewany jest już przy znacznie niższym poziomie wody i to on jest najgroźniejszy dla bazyliki zbudowanej w stylu bizantyjskim. Dlatego władze miejskie uznały, że świątynia, do której woda wdziera się dziesiątki razy w ciągu roku, wymaga specjalnej ochrony. Tworzyć ją będą ustawiane w tych dniach grube szklane bariery o wyjątkowej odporności.

Poza tym, jak się przypomina, system Mose, instalowany przez długie lata nakładem miliardów euro, nie może być uruchamiany przy poziomie wody 60-70 centymetrów, bo to zakłóciłoby żeglugę i działalność portową.

Planuje się, że bariery będą stały przed bazyliką dwa- trzy lata, czyli do czasu ukończenia generalnych prac, które sprawią, że woda nie będzie wpływała w rejon placu Świętego Marka.

Gdyby bariery ustawione zostały wcześniej, tylko w zeszłym roku woda nie wpłynęłaby do bazyliki 50 razy- podkreślili eksperci w telewizji RAI.

