Włochy: Rozpoczęły się szczepienia preparatem AstraZeneca

We Włoszech rozpoczęły się w czwartek szczepienia preparatem koncernu AstraZeneca. Pierwszym regionem, w którym zaczęto go podawać, jest stołeczne Lacjum. Do kraju przysłano około 250 tys. dawek tej szczepionki.

Ministerstwo zdrowia w Rzymie zarekomendowało szczepionkę tej firmy osobom w wieku 18-55 lat, które są w dobrym stanie zdrowia. Mają ją otrzymać między innymi pracownicy szkół i szkolnictwa wyższego, przedstawiciele sił zbrojnych i policji, straży więziennej. Zgodnie z zaleceniem krajowej Agencji Leków drugą dawkę należy podać po 12 tygodniach.

Pierwszą zaszczepioną tym preparatem osobą jest 54-letni profesor okulistyki, wykładający na uniwersytecie w Tiranie w Albanii. Preparat otrzymał w nowym punkcie szczepień, urządzonym na parkingu rzymskiego lotniska Fiumicino. Może on przyjmować do 3 tysięcy osób dziennie.

Szczepionka podawana jest też w 20 innych punktach w rejonie Rzymu.

Gotowość szczepienia produktem AstraZeneca wyraziło też 1400 lekarzy rodzinnych w Lacjum.

Szczepionki otrzymała ponadto Toskania.

Gdy do Włoch dotrą kolejne dostawy, wzrośnie także liczba punktów medycznych. W Rzymie powstaną one, jak zapowiedziano, w nowoczesnym centrum konferencyjnym Nuvola w dzielnicy Eur oraz w Audytorium Parco della Musica.

Z Rzymu Sylwia Wysocka