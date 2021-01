Włochy: Ruszył największy w historii proces mafii z Kalabrii - 325 oskarżonych

Największy w historii Włoch proces mafii z Kalabrii, ‘Ndranghety rozpoczął się w środę w mieście Lamezia Terme na południu regionu. Oskarżonych w nim jest 325 mafiosów. Postawiono im ponad 400 zarzutów. Kalabryjska mafia jest najpotężniejsza ze wszystkich w tym kraju.

Proces dotyczy klanów z miasta Vibo Valentia i silnie rozbudowanej sieci ich powiązań z polityką, administracją i gospodarką w regionie oraz poza nim. Przewiduje się, że potrwa około trzech lat.

To największy proces mafijny we Włoszech od tego, jaki toczył się w latach 1986-1992, w którym na ławie oskarżonych zasiedli mafiosi z gangów cosa nostra z Sycylii.

Ze względu na bardzo wysoką liczbę oskarżonych i reprezentujących ich adwokatów oraz sił porządkowych i dziennikarzy salę sądową urządzono w przerobionym na "bunkier" centrum telefonicznym.

Oskarżycielem jest bardzo zasłużony w walce z mafią szef prokuratury w Catanzaro Nicola Gratteri. Od ponad 30 lat ma on całodobową policyjną ochronę.

"To bardzo ważne, że proces toczy się w Kalabrii. To znak, że ludzie mogą nam ufać, że potrafimy zareagować" - oświadczył Gratteri. Zwrócił uwagę na zmianę mentalności, o czym świadczy to, że coraz więcej ludzi zgłasza organom ścigania przestępstwa popełnione przez kalabryjską mafię.

Dorobiła się ona gigantycznego majątku przede wszystkim na handlu kokainą w Europie, który kontroluje. Swoje wpływy rozszerzyła też na wiele krajów świata. Ponadto, jak się przypomina, 'Ndrangheta przeniknęła do wielu dziedzin włoskiej gospodarki i biznesu, także na północy: w Lombardii i w Piemoncie oraz w Ligurii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka