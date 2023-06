Włochy: Rząd: agresja na Ukrainę powoduje niestabilność także wewnątrz Rosji

Najnowsze wydarzenia w Rosji dowodzą tego, że agresja na Ukrainę powoduje niestabilność także wewnątrz Federacji Rosyjskiej - oświadczyła w sobotę kancelaria premier Włoch Giorgii Meloni. Ministerstwo spraw wewnętrznych w Rzymie apeluje do Włochów przebywających w Rosji o ostrożność.

W wydanym komunikacie kancelaria premiera ogłosiła, że szefowa rządu śledzi z uwagą rozwój wydarzeń w Rosji. W ten sposób odniesiono się do trwającego tam buntu Grupy Wagnera przeciwko Kremlowi.

Premier Meloni, przebywająca w sobotę w Austrii, oświadczyła: "Nie jest łatwo powiedzieć dokładnie, co się dzieje" w Rosji. Zapowiedziała, że spotka się z ministrami i przedstawicielami wywiadu, by przeanalizować sytuację.

"Nie mogę prognozować, jak sprawy mogą się potoczyć" - przyznała.

Wicepremier, szef MSZ Antonio Tajani napisał na Twitterze, że jego resort jest w kontakcie z włoską ambasadą w Moskwie. Dodał, że obecnie nie ma żadnej "krytycznej" sytuacji dla obywateli Włoch przebywających w Rosji i zaznaczył, że zostali poproszeni o "ostrożność".

Włoska ambasada zaapelowała natomiast do Włochów znajdujących się w Rostowie nad Donem i Woroneżu, by szukali "schronienia" i śledzili rozwój wydarzeń. Zalecono także, by nie udawać się w ten rejon.

Z Rzymu Sylwia Wysocka