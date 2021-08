Włochy: obowiązek przepustek Covid-19 dla pracowników szkół

We Włoszech wszyscy pracownicy szkół, zarówno nauczyciele, jak i cały pozostały personel, muszą mieć od nowego roku szkolnego przepustkę Covid-19 - ogłosił rząd w czwartek. Wprowadzono też wymóg takich przepustek, tzw. Green Pass, dla studentów uczelni wyższych.

"Podejmujemy działania, aby szkoły mogły zostać otwarte w warunkach bezpieczeństwa we wrześniu, i wprowadzamy obowiązkową przepustkę dla całego personelu szkolnego"- poinformował minister zdrowia Roberto Speranza na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

W przypadku uczelni wyższych wymóg przepustek dotyczyć będzie zarówno pracowników, jak i studentów.

Nowe przepisy przewidują zawieszenie pensji pracowników placówek oświatowych po pięciu dniach nieobecności z powodu braku przepustki Covid-19, wystawianej na podstawie zaświadczenia o szczepieniu, wyleczeniu z zakażenia lub negatywnego wyniku testu. Taka nieobecność w szkole zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

Ponadto zapadła decyzja o obniżce cen błyskawicznych testów na obecność koronawirusa dla dzieci i młodzieży wykonywanych w aptekach. 8 euro będą one kosztowały dla osób w wieku 12-18 lat, a 15 euro dla wszystkich pozostałych Włochów. Obecnie cena ta wynosi ponad 20 euro.

Od 1 września obowiązywać będzie wymóg przepustki Covid-19 w środkach transportu na długich dystansach, a więc w samolotach, na statkach, w pociągach Intercity i dużych prędkości oraz w autobusach kursujących między regionami.

Na mocy nowego rozporządzenia osoba zaszczepiona, która miała kontakt z zakażonym, będzie musiała odbyć 7-dniową kwarantannę, a nie, jak obecnie, 10-dniową.

Minister zdrowia podkreślił, że nowe przepisy mają na celu uniknięcie zamykania branż i "ochronę wolności".

Wymóg przepustki Covid - podkreślił Speranza - "to absolutnie nie jest zwycięstwo jednej strony, ale (zwycięstwo) kraju, bo to jest sprawiedliwe rozporządzenie, które pomoże w tej fazie" epidemii.

Nowe przepisy przedstawiono w przeddzień wejścia w życie wymogu Green Pass przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych salach, do kin, teatrów, ośrodków kultury, muzeów, zabytków, na basen, do siłowni i klubów fitness oraz na imprezy targowe i festyny, kongresy i zjazdy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka