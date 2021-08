Włochy: Rząd planuje zaszczepić 80 proc. ludności do końca września

Do końca września we Włoszech przeciw Covid-19 zostanie zaszczepionych 80 procent ludności kraju - zapewnił w środę rządowy komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. Zapowiedział transport następnych ponad 5 milionów dawek preparatów.

Aby przez ten cel został osiągnięty, w wielu miastach ponownie organizowane są otwarte dni szczepień, zwłaszcza wśród młodzieży przed rozpoczynającym się we wrześniu rokiem szkolnym.

Do tej pory zaszczepiono 68 procent ludności w wieku powyżej 12 lat.

Najnowszy bilans epidemii w kraju to 59 zgonów na Covid-19 i 7548 nowych zakażeń koronawirusem, wykrytych w 244 tysiącach testów.

We włoskich szpitalach przebywa ponad 4,5 tysiąca chorych z Covid-19, w tym około 500 na oddziałach intensywnej terapii - poinformowało ministerstwo zdrowia.

Wolne łóżka skończyły się na reanimacji w szpitalu imienia Papieża Jana XXIII w Bergamo w Lombardii, który przed ponad rokiem był epicentrum walki z pierwszą falą pandemii koronawirusa.

Oficjalny bilans zmarłych wzrósł do 128 914.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest około 135 tysięcy osób.