Włochy: Rząd premier Meloni uzyskał wotum zaufania; szefowa rządu: lewica w ogromnych tarapatach

Centroprawicowy rząd Włoch otrzymał we wtorek wotum zaufania w Izbie Deputowanych. Wotum było powiązane z głosowaniem nad rozporządzeniem z mocą ustawy, która wydłuża tzw. „tarczę podatkową” o rok - do 30 czerwca 2024 r. - oraz wprowadza zasadę, że kontrole Trybunału Obrachunkowego nad Planem Odbudowy oraz Planem Inwestycji będą prowadzone po zakończonych projektach, a nie w ich trakcie.

Za głosowało 203 deputowanych, przeciw - 134, 3 wstrzymało się od głosowania.

Rząd zdecydował się na powiązanie głosowania nad rozporządzeniem z wotum zaufania, ponieważ - jak uzasadniono - przyspiesza to ścieżkę legislacyjną. Proces legislacyjny, łącznie z głosowaniem w Senacie, powinien zakończyć się do jutra.

"Lewica jest w ogromnych tarapatach. Zarzuca nam, że wprowadzamy autorytarny dryf, jeśli w Trybunale Obrachunkowym wprowadzamy zasady rządu Draghiego (b. premier Włoch - PAP), którego byli częścią. Bo zwracam uwagę, że to, co robimy w Trybunale Obrachunkowym w odniesieniu do Planu Odbudowy, nie różni się niczym od tego, co robił poprzedni rząd. Myślę, że lewicy brakuje argumentów, bo pokazujemy we Włoszech i poza granicami kraju, że istnieje wiarygodna, niezawodna prawica, zdolna rządzić i osiągać wyniki, których oni nie osiągali" - powiedziała premier Giorgia Meloni w wywiadzie dla programu "Quarta Repubblica" na kanale Rete 4.

"Nie chodzi tu o funkcje sądownictwa, ale o ochronę obywateli" - alarmują sędziowie Trybunału Obrachunkowego, którzy krytykują proponowane zmiany.

Opozycja podzieliła się w ocenie zmian roli Trybunału. Liberalna Azione i centrowa Italia Viva nie widzą nic nadzwyczajnego w tym, że kontrole zostaną przeprowadzone na koniec projektów. Partia Demokratyczna i Przymierze Zielonych i Lewicy zapowiadały "wojnę o Trybunał Obrachunkowy ".

"Najpierw osaczają Trybunał Obrachunkowy, eliminując przysługjące mu prawo kontroli Planu Odbudowy, a następnie uniemożliwiają opozycji wyjaśnienie swojego sprzeciwu, uciekając się do procedury wotum zaufania"- mówił lider Przymierza Zielonych i Lewicy Filiberto Zaratti .

"W rzeczywistości nie ma ograniczeń w kontrolach przeprowadzanych przez sądownictwo rachunkowe. Giorgia Meloni ma całkowitą rację argumentując, że nasz rząd pod tym względem postępuje zgodnie z rządem Draghiego" - odpowiadał Raffaele Fitto, Minister ds. Europejskich, Południa, Spójności i Planu Odbudowy. Fitto przypomniał, że "zapewnienie kontroli w trakcie trwania projektów nigdy nie dotyczyło Planu Odbudowy", co zdaniem ministra "można znaleźć w Rozporządzeniu rządu Mario Draghiego nr 77 z 2021 r.".

Konstytucja Republiki Włoskiej przewiduje, że rząd może zdecydować o powiązaniu głosowania nad propozycjami legislacyjnymi z wotum zaufania. Takie przepisy służą temu, aby zjednoczyć większość w wyjątkowych sytuacjach, ale jest coraz częściej stosowany w celu przyspieszenia debaty i zapewnienia zatwierdzenia szeroko dyskutowanych propozycji.

Z Pescary Miłosz Marczuk