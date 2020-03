Włochy: Rząd przeznaczył 25 mld euro na walkę z koronawirusem

Rząd Włoch przeznaczył 25 miliardów euro na walkę z koronawirusem i skutkami epidemii - ogłoszono w środę na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera Giuseppe Contego.

"Wyasygnowaliśmy nadzwyczajną sumę 25 miliardów euro nie do natychmiastowego wykorzystania, ale na pewno po to, by można było jej użyć, by stawić czoła wszystkim trudnościom wynikającym z kryzysu" - oświadczył szef rządu.