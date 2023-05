Włochy: Rząd przeznaczył ponad 2 mld euro na pomoc dla regionu Emilia-Romania, dotkniętego przez powódź

Ponad 2 miliardy euro przeznaczył rząd Włoch w specjalnym dekrecie na pomoc dla zniszczonych przez powódź terenów w regionie Emilia-Romania - poinformowano po wtorkowym posiedzeniu gabinetu Giorgii Meloni. Suma ta została wyasygnowana w trybie pilnym, gdy trwa jeszcze szacowanie strat.

W ramach pomocy dla tysięcy powodzian rząd wprowadził swoisty rozejm podatkowy, zawieszając do końca sierpnia obowiązek wnoszenia wszelkich opłat fiskalnych na terenach dotkniętych przez kataklizm.

20 milionów euro wyasygnowano na zagwarantowanie kontynuacji nauczania w szkołach. 580 milionów to kwota przeznaczona na wypłaty dla pracowników, wysłanych na przymusowy urlop z powodu wstrzymania pracy w ich zakładach i urzędach.

Pracownicy samozatrudnieni, którzy musieli przerwać działalność w rezultacie powodzi, otrzymają jednorazowo do 3 tys. euro. Łącznie na ten cel rząd postanowił przekazać 300 milionów euro.

Przybyły do Rzymu przewodniczący władz regionu Emilia-Romania Stefano Bonaccini przedstawił podczas spotkania z premier Meloni sytuację w terenie oraz szereg postulatów, w tym powołania nadzwyczajnego komisarza do spraw odbudowy.

Szefowa rządu na konferencji prasowej poinformowała, że planuje się podniesienie o 1 euro ceny biletów wstępu do muzeów we Włoszech. Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane do odbudowy i konserwacji licznych zabytków kultury, które uległy zniszczeniu.

Sytuacja powodziowa w regionie powoli poprawia się. Meteorolodzy uspokajają, że nie są przewidziane następne opady w najbliższych dniach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka