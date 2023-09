Włochy: Rząd realizuje plan podwojenia liczby zamkniętych ośrodków dla imigrantów

Rząd Włoch od kilku tygodni realizuje plan podwojenia liczby zamkniętych ośrodków dla imigrantów, którzy nie kwalifikują się do pozostania w Italii. Ośrodki powstaną w budynkach włoskiej armii, ale nadzór nad imigrantami zostanie powierzony policji i karabinierom. W poniedziałek spodziewany jest dekret rządu w sprawie przekształcenia koszar w ośrodki - napisał w niedzielę dziennik "Corriere della Sera".

Gabinet Giorgii Meloni wprowadza też w życie plan szybkiego odsyłania nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia.

Pierwsza konstrukcja modułowa dla imigrantów jest gotowa na Sycylii, w pobliżu Maganuco w prowincji Ragusa; ściany betonowe, kontenery, siatki ochronne. Ośrodek dysponuje 84 miejscami i będzie wykorzystywany do szybkiej repatriacji osób, które nie są uprawnione do pozostania na terytorium Włoch. Budowę kompleksu ukończono pod koniec sierpnia, jest on monitorowany przez policję i nie jest łatwo z niego uciec. W nadchodzących tygodniach powstaną kolejne podobne miejsca.

Ministerstwo obrony Włoch oczekuje, że w poniedziałek wydany zostanie dekret powierzający armii zadanie polegające na przekształceniu budynków wojskowych w ośrodki przetrzymywania osób kwalifikujących się do wydalenia z Włoch. Ale nadzór nad tymi ośrodkami nie będzie powierzony wojsku, ale policji i karabinierom.

Plan jest taki, aby podwoić liczbę obecnych dziesięciu tego typu miejsc, które są w Bari, Brindisi, Caltanissetta, Rzymie, Turynie (obecnie zamknięte), Potenza, Trapani, Gorizii, Nuoro i Mediolanie. Mają one od 50 do 200 miejsc dla imigrantów.

Dzięki uproszczonym procedurom przewidzianym w dekrecie Cutro (rozporządzenie z mocą ustawy przyjęte symbolicznie w Cutro w Kalabrii 5 maja po kolejnej tragedii na Morzu Śródziemnym ma na celu zaostrzenie walki z nielegalną imigracją) i zabezpieczeniu pieniędzy w ustawie budżetowej na 2023 rok, ośrodki do repatriacji powstaną w każdym regionie - jest ich 20.

Cudzoziemcy o nieuregulowanym statusie będą przewożeni do nowych ośrodków i nie będą mogli ich opuścić. Policja będzie mogła przewozić takie osoby do ośrodków i przetrzymywać do czasu decyzji sędziego, który musi również potwierdzić sam nakaz zatrzymania przez policję, identyfikacji oraz zgody kraju, do którego mają być odsyłane.

W 2023 roku nastąpił 20-procentowy wzrost odsyłania nielegalnych imigrantów z Włoch w porównaniu z 2022 rokiem - z 2663 do 3193 - zwłaszcza Tunezyjczyków (1507), Albańczyków (482) i Marokańczyków (264).

Obecnie repatriacje do Tunezji realizowane są dwoma lotami tygodniowo, a spośród ponad 127 tys. uchodźców, którzy przybyli do Włoch w 2023 roku, ponad 11,5 tys. zadeklarowało po przybyciu, że są Tunezyjczykami; 15 tysięcy i 14 tysięcy w przybliżeniu stwierdziło, że są z Gwinei i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Władze zapowiadają także walkę z procederem udawania przez imigrantów, iż są nieletni, co uniemożliwia podjęcie wobec nich procedur odsyłania do kraju pochodzenia. W przypadku podejrzanych osób zostanie przeprowadzone szereg badań medycznych i radiologicznych.

Przepisy dotyczące imigrantów zostaną uwzględnione jako poprawka do tzw. dekretu Caivano w sprawie "pilnych środków mających na celu zwalczanie trudności młodzieży, ubóstwa w edukacji i przestępczości wśród nieletnich, a także zapewnienie bezpieczeństwa nieletnich w środowisku cyfrowym".

Na włoską wyspę Lampedusa, położoną pomiędzy Maltą i wybrzeżem Tunezji, dotarło w ostatnich dniach drogą morską prawie 8 tys. migrantów z krajów afrykańskich.

Dla Włoch rok 2023 będzie prawdopodobnie rokiem największej liczby migrantów przybywających drogą morską od 2017 roku. Od początku roku przypłynęło ich ok. 120 tys. w porównaniu z 64 529 w tym samym okresie 2022 roku i 41 188 w 2021 roku.

Z Pescary Miłosz Marczuk