Włochy: Rząd uchwalił pakiet pomocowy w wysokości 32 miliardów euro

Rząd Włoch uchwalił w piątek pakiet pomocy w wysokości 32 miliardów euro w ramach wsparcia w trzeciej fali pandemii Covid-19. "Ten dekret to znacząca, mocna odpowiedź na ubóstwo, na potrzeby, jakie mają firmy i pracownicy" - oświadczył premier Mario Draghi.

"To odpowiedź częściowa, ale to maksimum, co mogliśmy zrobić w ramach tego przeznaczenia środków" - zaznaczył szef rządu na konferencji prasowej. Wyjaśnił, że wypłata środków osobom i podmiotom, które złożyły wnioski o wsparcie, rozpocznie się 8 kwietnia.

Draghi powiedział: "Teraz konieczne jest wspieranie firm i pracowników w wychodzeniu z pandemii. To jest rok, w którym nie prosi się o pieniądze, ale się je daje".

"Nadejdzie moment, w którym trzeba będzie popatrzeć na zadłużenie, ale to nie jest ta chwila" - stwierdził premier Włoch, były prezes Europejskiego Banku Centralnego.

Trzy miliony firm otrzymają średnio po 3700 euro wsparcia - wyjaśnił minister finansów Daniele Franco. Dodał, że na wsparcie dla pracowników i walkę z ubóstwem przeznaczono 8 miliardów euro.

Poinformował, że w tym samym dekrecie zapisano 5 miliardów euro na służbę zdrowia, w tym na zakup szczepionek.

Następny miliard euro to wsparcie dla kultury.

Włoska Rada Ministrów podjęła także decyzję o anulowaniu długów podatkowych w wysokości do 5 tysięcy euro, pochodzących z lat 2000-2010 wobec osób, których dochody roczne nie przekraczają 30 tysięcy euro. Jak ocenił premier, kumulacja niezapłaconych podatków oznacza, że "państwo nie zadziałało".

Na pierwszej od zaprzysiężenia rządu w lutym konferencji prasowej Draghi ogłosił, że zgodnie z planem rządu od połowy kwietnia szczepionych będzie codziennie pół miliona osób.

Pytany o rosyjską szczepionkę Sputnik V, premier stwierdził, że potrzebna jest koordynacja w UE w tej sprawie.

Odnosząc się do opóźnień i redukcji dostaw szczepionek Draghi dodał: "Brak poszanowania umów należy karać, a europejska koordynacja jest pierwszą drogą, jakiej należy poszukiwać w sprawie szczepionek". "Jeśli UE zdecyduje się na Sputnika - dobrze; jeśli nie - będzie inne rozwiązanie" - ocenił.

