Włochy: Rząd uczcił Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie

W obchodzony w sobotę na Ukrainie Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu (Hołodomoru) hołd oddali im premier Włoch Giorgia Meloni i minister spraw zagranicznych Antonio Tajani. Wydarzenia z początku lat 30. XX wieku porównali do obecnej sytuacji ukraińskiego narodu zaatakowanego przez Rosję.

W wydanym oświadczeniu szefowa włoskiego rządu napisała, że w 90. rocznicę Hołodomoru - "zagłady milionów Ukraińców z powodu głodu, wywołanego przez sowiecki reżim Stalina myśli kierowane są do milionów Ukraińców, w większości starszych i dzieci, pozbawionych w środku zimy prądu, wody i ogrzewania z powodu rosyjskich bombardowań, które celowo uderzają w cywilną infrastrukturę".

Giorgia Meloni podkreśliła, że to "działania niedopuszczalne" i stanowiące "pogwałcenie prawa międzynarodowego", które "umacniają przekonanie co do konieczności wspierania narodu ukraińskiego w jego walce o wolność i przetrwanie".

Szef MSZ Antonio Tajani zaznaczył, że 90 lat temu Ukraina została "pogrążona w straszliwym głodzie, spowodowanym przez Stalina i ZSRR".

"Włochy wspominają miliony zabitych, którzy byli ofiarami ludobójstwa. Dzisiaj wraz z wojną powraca obraz tamtych dni. Nie zostawimy narodu ukraińskiego samemu sobie" - oświadczył szef dyplomacji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka