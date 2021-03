Włochy: Rząd zapewni ochronę prawną medykom prowadzącym szczepienia

Rząd Włoch zapewni ochronę prawną medykom uczestniczącym w kampanii szczepień przeciw Covid-19 - poinformowali we wtorek ministrowie rządu Mario Draghiego. Wyjaśnili, że "tarcza" prawna uchroni lekarzy i pielęgniarki przed ewentualnymi roszczeniami w przypadku powikłań.

Minister zdrowia Roberto Speranza podczas konferencji w internecie na temat walki z pandemią odniósł się do głosów przedstawicieli służby zdrowia, którzy w mediach mówią o swoich obawach w związku z ryzykiem odpowiedzialności karnej w razie cięższych skutków ubocznych szczepień przeciw koronawirusowi.

Nawiązując do postulatu wprowadzenia "tarczy prawnej", Speranza oświadczył: "Uważam, że to prośba słuszna i zrozumiała oraz że powinniśmy się tym zająć najszybciej jak to możliwe".

"Rząd powinien w najbliższych godzinach przystąpić do pracy, by udzielić pozytywnej odpowiedzi na ten wniosek" - dodał szef resortu zdrowia.

Podobne przekonanie wyraziła minister do spraw polityki regionalnej Mariastella Gelmini. "Zadaniem rządu jest zapewnienie naszym lekarzom i wszystkim, którzy w najbliższych tygodniach i miesiącach będą prowadzić szczepienia, warunków pracy w całkowitym spokoju i bezpieczeństwie, bez narażania się na ryzyko ewentualnych postępowań sądowych" - przekonywała.

Gelmini uznała, że pilne rozporządzenie w tej sprawie należy przyjąć jak najszybciej.

Dyskusja na ten temat w Włoszech nasiliła się w związku z przypadkami trzech zgonów osób zaszczepionych ostatnio preparatem koncernu AstraZeneca. Trwają śledztwa w tej sprawie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka