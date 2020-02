Włochy: Rządowy komisarz ds. koronawirusa: 14 zgonów, 528 osób zakażonych

Do 14 wzrosła liczba zmarłych we Włoszech osób zarażonych koronawirusem - poinformował w czwartek rządowy komisarz ds. kryzysu Angelo Borrelli. Zarażonych w kraju jest 528 osób. Za "doskonałą wiadomość" uznał to, że w Lombardii wyleczono 37 chorych.

Jak powiedział Borrelli podczas konferencji prasowej w Rzymie, w sprawie bilansu zmarłych oczekuje się na oficjalne potwierdzenie ze strony krajowego Instytutu Zdrowia. Poprzedni środowy bilans to 12 ofiar śmiertelnych. Zmarły osoby dotknięte innymi poważnymi chorobami.

Komisarz Borrelli poinformował, że Lombardia pozostaje regionem z najwyższą liczbą zarażonych. Odnotowano ich 305 i z tej grupy 37 osób już zostało wyleczonych.

Dane te szef Obrony Cywilnej przedstawił tydzień po tym, gdy potwierdzono pierwszy na terytorium Włoch przypadek zakażenia koronawirusem wywołującym śmiertelnie niebezpieczne zapalenie płuc.

Z Rzymu Sylwia Wysocka