Włochy: Rządowy pakiet pomocy dla obywateli i firm w wysokości 17 mld euro

Pakiet pomocy w wysokości 17 mld euro dla obywateli i firm uchwalił w czwartek ustępujący rząd Włoch Mario Draghiego. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie w związku z wysokimi kosztami życia, w tym cenami energii. To dekret o "nadzwyczajnych proporcjach" - zapewnił premier na konferencji prasowej.

Draghi zaznaczył, że w konsultacjach nad tym pakietem uczestniczyły między innymi strony społeczne oraz ugrupowania koalicji i opozycji. Dodał, że kwota 17 mld euro, to następna transza pomocy, dołączająca do 35 mld euro przeznaczonych w ciągu roku przez jego rząd.

Premier położył nacisk na to, że gospodarka we Włoszech ma się lepiej, a jej wzrost będzie wyższy niż we Francji i w Niemczech. Przyznał zarazem, że są "chmury" na horyzoncie i "niepokojące" prognozy na przyszłość w kolejnych miesiącach.

Wśród podjętych decyzji jest przedłużenie do 20 września obniżki o 25 eurocentów akcyzy na paliwa, rewaloryzacja emerytur , a także między innymi wsparcie dla gospodarstw rolnych ponoszących straty z powodu suszy.

Na konferencji prasowej rząd poinformował, że zapasy gazu na jesień i zimę wynoszą obecnie 74 proc., a obecna sytuacja kraju, wcześniej bardziej uzależnionego od dostaw z Rosji, jest znacznie lepsza niż innych krajów europejskich.

Na zakończenie premier Draghi złożył życzenia wszystkim politykom, prowadzącym kampanię przed przyspieszonymi wyborami, rozpisanymi na 25 września.

Szef rządu złożył dymisję pod koniec lipca w rezultacie rozpadu szerokiej koalicji. Prezydent Sergio Mattarella rozwiązał obie izby parlamentu i rozpisał wybory; niespełna rok przed upływem kadencji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka