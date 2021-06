Włochy: Rzym przygotowany na pierwszy weekend bez godziny policyjnej

Siły porządkowe w Rzymie przygotowały się na pierwszy weekend bez godziny policyjnej, co jest rezultatem wejścia stołecznego regionu Lacjum do białej strefy. Już w piątek pod wieczór pojawiły się tłumy w mieście i zamknięto czasowo dostęp do Fontanny di Trevi.

Godzina policyjna została ostatnio zniesiona w większości regionów Włoch. Obowiązywała od początku listopada zeszłego roku.

W Wiecznym Mieście pierwszy weekend bez tego ograniczenia będzie przebiegać pod specjalnym nadzorem. Policja przygotowała bramki wejściowe, by regulować napływ ludzi na place, gdzie trwa zazwyczaj nocne życie. Ograniczony będzie wstęp między innym na Campo de Fiori, gdzie przed tygodniem zanotowano tłumy i niepokoje, a także na Plac Hiszpański i w rejon Zatybrza.

Przy bramkach stać będą policjanci, strażnicy miejscy i przedstawiciele Obrony Cywilnej.

Pierwszym krokiem na początku weekendu było zamknięcie dróg prowadzących do Fontanny Di Trevi, gdzie zaczęły gromadzić się tłumy.

Rzymianie masowo wylegli w upalny wieczór na ulice miasta, gdzie jest największa w Europie strefa kibica, działająca przez całe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.