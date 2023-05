Włochy: Rzym przygotowuje się na wizytę prezydenta Ukrainy

Rzym przygotowuje się na sobotnią, niepotwierdzoną oficjalnie, ale według włoskich mediów pewną wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Odwiedzi stolicę Włoch pierwszy raz od początku rosyjskiej inwazji na jego kraj 444 dni temu. Ma spotkać się z papieżem Franciszkiem, prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premier Giorgią Meloni.

W Wiecznym Mieście, informują media, wprowadzono najwyższy poziom środków bezpieczeństwa.

Także z powodów bezpieczeństwa wizyta ukraińskiego przywódcy nie została oficjalnie ogłoszona czy potwierdzona, a jej program utrzymywany jest w tajemnicy.

Opracowany w Rzymie plan przewiduje obecność wojska i nadzwyczajnych sił policji, także jednostek antyterrorystycznych, strzelców wyborowych i śmigłowców oraz zakaz lotu dronów.

Patrolowane są strategiczne punkty stolicy, a także rejon Tybru i parki.

Wzmocniono ochronę lotnisk i stacji kolejowych; wszędzie widać patrole policji, także konnej i karabinierów.

Według nieoficjalnych doniesień prezydent Zełenski zostanie powitany na lotnisku Ciampino przez wicepremiera, szefa MSZ Antonio Tajaniego. Następnie pojedzie do Pałacu na Kwirynale, gdzie podejmie go prezydent Sergio Mattarella; to będzie ich pierwsze spotkanie od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Spotka się również z premier Meloni, która odwiedziła go w Kijowie w lutym tego roku.

Dla Zełenskiego to powrót do Rzymu po ponad trzech latach. Wizytę we Włoszech i w Watykanie u Franciszka złożył w lutym 2020 roku, na kilka tygodni przed pandemią. Wtedy był w nienagannym garniturze; teraz przyjedzie w bluzie, jak wszędzie, gdzie się pojawia od 24 lutego zeszłego roku.

Oczy wszystkich zwrócone będą na Watykan, gdzie dojdzie do pierwszego od wybuchu wojny spotkania papieża i ukraińskiego prezydenta. Niespełna dwa tygodnie temu Franciszek powiedział dziennikarzom o "misji pokojowej" Stolicy Apostolskiej, zastrzegając, że nie została ona publicznie ogłoszona. Od tamtej pory nic więcej nie wiadomo na ten temat.

Niemal pewne jest natomiast to - zaznaczają komentatorzy - że prezydent zaprosi papieża do Kijowa.

Również Watykan nie potwierdził tej audiencji i nie przekazał dziennikarzom informacji na jej temat, ograniczając się do wyjaśnienia, że jest ona możliwe w sobotę.

Wołodymyr Zełenski zakończy pobyt w Rzymie udziałem w specjalnym programie telewizji RAI, już zapowiedzianym na 18.30. Obecni będą redaktorzy naczelni największych gazet i dziennikarze telewizyjni.

Z Wiecznego Miasta prezydent Ukrainy ma polecieć do Berlina.

Z Rzymu Sylwia Wysocka