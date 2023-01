Włochy: Sąd: ryzyko przeniknięcia mafii do środków z KPO i na Rok Święty

Wielomiliardowe inwestycje we Włoszech, przewidziane w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy oraz ogromne środku przeznaczone dla Rzymu w związku z przygotowaniami do Roku Świętego 2025, niosą ze sobą realne ryzyko, że do tych pieniędzy mogą przeniknąć gangi mafijne – ostrzega wymiar sprawiedliwości.

Na takie niebezpieczeństwo zwrócił uwagę prezes Sądu Apelacyjnego w Wiecznym Mieście Giuseppe Meliado w sprawozdaniu przedstawionym z okazji inauguracji nowego roku sądowego.

Podkreślił, że "powolna i zagmatwana machina biurokratyczna jest głównym terenem dla takich zagrożeń".

"Równowaga między szybkością, przejrzystością i poddaniem środków finansowych skutecznym kontrolom, zwłaszcza prewencyjnym, stanowi główne antidotum"- wskazał sędzia Meliado, cytowany przez włoskie media.

Prezes sądu odnotował, że w Rzymie i całym stołecznym regionie Lacjum rośnie liczba procesów w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej. To, jak zaznaczył, świadczy o zwiększającej się presji ze strony mafijnych gangów.

Władze Wiecznego Miasta poinformowały, że plan przygotowań do obchodów Roku Świętego przewiduje 87 robót o łącznej wartości 1,8 miliarda euro.

Z Rzymu Sylwia Wysocka