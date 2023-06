Włochy: Samochód wjechał w dworzec, staranował poczekalnię i wpadł na tory

Chwile grozy zakłóciły we wtorek życie w spokojnym miasteczku Fabriano we włoskim regionie Marche. Kobieta prowadząca samochód koło stacji kolejowej straciła panowanie nad pojazdem, który wjechał do budynku dworca, staranował poczekalnię i zatrzymał się na torach. Jak się zauważa, cudem uniknięto tragedii.

Z pierwszych ustaleń, o których poinformowały włoskie media, wynika, że 65-latka siedząca za kierownicą źle się poczuła i to zapewne było przyczyną utraty kontroli nad autem. Samochód wjechał przez drzwi stacji na peron i spadł na tory w chwili, gdy nie wjeżdżał na nie żaden pociąg.

Chwilę wcześniej, przejeżdżając przez budynek dworca, samochód uderzył pasażerkę stojącą w poczekalni.

Obie kobiety zostały zabrane na badania do szpitala.

Włoskie media publikują zdjęcia, przedstawiające auto "zaparkowane" na torach kolejowych.