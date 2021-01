Włochy: Sejsmiczna mapa kraju w 2020 roku: średnio 45 wstrząsów dziennie

Średnio 45 wstrząsów sejsmicznych dziennie zanotowano w zeszłym roku we Włoszech - statystykę tę przedstawił krajowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii. W 2020 roku ziemia zadrżała, najczęściej lekko,16 597 razy, co jest zbliżoną liczbą do poprzedniego roku.

Wstrząs średnio co pół godziny, niemal wszystkie słabe - taki sejsmiczny obraz Włoch zaprezentował Instytut na podstawie prowadzonego cały czas monitoringu.

90 procent wstrząsów miało magnitudę poniżej 2 i - jak podkreślił geolog Maurizio Pignone - nie były one odczuwalne.

Sejsmolog Alessandro Amato powiedział, że w zeszłym roku trzęsienia ziemi o sile powyżej 5 miały miejsce poza Włochami, czasem niedaleko. Takie wstrząsy zanotowano w Albanii, Algierii i w Chorwacji. Ten ostatni, pod koniec grudnia o magnitudzie 6,3 w rejonie miasta Petrinja, był wyraźnie odczuwalny na dużym obszarze Włoch; od Bolzano na północy po Neapol na południu.

Regionem, w którym najrzadziej drży ziemia, jest wyspa Sardynia; w zeszłym roku były tam tylko cztery wstrząsy.

Pierwsze trzęsienie ziemi w 2020 roku sejsmografy zarejestrowały 1 stycznia zaledwie minutę po północy koło miasta Macerata, a ostatnie 31 grudnia o godzinie 23.41 niedaleko Katanii na Sycylii.

Najbardziej zaskakującym wydarzeniem było trzęsienie ziemi w Mediolanie 17 grudnia o sile 3,8; najsilniejsze od 500 lat.

Z Rzymu Sylwia Wysocka