Włochy: Seminarium o polsko-włoskiej współpraca w sektorze lotniczym i kosmicznym

Sektor lotniczy i kosmiczny w Polsce, szanse na inwestycje i współpracę - to tematy poruszone podczas polsko-włoskiego seminarium, które odbyło się w czwartek w Rzymie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele rządów obu krajów.

Witając uczestników seminarium, w tym wielu przedstawicieli włoskich koncernów sektora lotniczego oraz kosmicznego i organizacji przemysłowców, ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders podkreśliła, że polski rynek w tej gałęzi gospodarki rozwija się bardzo dynamicznie. Jak zaznaczyła, 300 firm reprezentujących ten sektor zatrudnia około 3 tys. pracowników.

Mówiąc o relacjach polsko-włoskich, ambasador dodała: "Z wielką satysfakcją chciałabym podkreślić, że nasza dotychczasowa współpraca w dziedzinie lotnictwa i technologii kosmicznych przyniosła znaczące rezultaty".

"Wyraźne sukcesy na tym polu powinny stanowić jeszcze większą zachętę do zacieśnienia tej współpracy, tym bardziej, że potencjał jest ogromny i to nie tylko dla wielkich, międzynarodowych koncernów o uznanej pozycji na rynku, ale także dla małych i średnich firm" - zaznaczyła polska ambasador. Wśród gości byli podsekretarz stanu we włoskim Urzędzie Rady Ministrów Riccardo Fraccaro oraz polski wiceminister rozwoju Robert Krzysztof Nowicki.

W rozmowie z PAP Nowicki zwrócił uwagę, że polsko-włoska współpraca w tym sektorze ma miejsce między innymi w ramach konsorcjum w międzynarodowych organizacjach i dotyczy na przykład obserwacji przestrzeni kosmicznej i zapewniania bezpieczeństwa. W tym projekcie uczestniczą czołowe państwa europejskie - wyjaśnił.

"To jest także współpraca w ramach europejskiego konsorcjum robotycznego PERASPERA" - dodał polski wiceminister, mówiąc o "elitarnym" projekcie dotyczącym planowania, rozwoju i harmonizacji technologii robotyki kosmicznej, finansowanym z dotacji Unii Europejskiej.

Następnie podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju odnotował wojskową współpracę obu krajów, między innymi z włoskim koncernem Leonardo, którego przedstawiciele obecni byli na rzymskim spotkaniu.

"Ilość inwestycji naszego rodzimego kapitału oraz tego włoskiego pokazuje, że jest potrzeba nadania tej współpracy rytmu na poziomie politycznym" - ocenił Nowicki. Zaznaczył, że współpracę tę należy szacować na setki milionów euro, biorąc pod uwagę projekty w ramach UE i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak dodał, nie ma misji Europejskiej Agencji Kosmicznej bez udziału strony polskiej w jakimś zakresie, "od narzędzi do ludzi".

"Ten młody sektor, powstały przed kilku laty, niesie w sobie duży potencjał" - podkreślił rozmówca PAP. Położył nacisk na to, że Włosi patrzą na stronę polską jako na cennych współpracowników.

Z Rzymu Sylwia Wysocka