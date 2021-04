Włochy: Senat poparł rządowy plan wydatków z Funduszu Odbudowy

Zdecydowaną większością głosów Senat Włoch poparł we wtorek rządowy plan wydatków środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Wcześniej zyskał on aprobatę Izby Deputowanych. Włochy mają otrzymać 191,5 miliarda euro.

Za planem przedstawionym przez premiera Mario Draghiego głosowało 224 senatorów; przeciwko było 16, a 21 z jedynej opozycyjnej partii Bracia Włoch wstrzymało się od głosu.

W wystąpieniu w izbie wyższej szef rządu mówił, że od Włoch zależy "sukces albo porażka" Funduszu Odbudowy. Jak zauważył, stawką jest "umiejętność dobrego wydania pieniędzy".

"Przegrana na tym froncie byłaby czymś poważnym, bo zapłacilibyśmy za to my, ale zaważyłaby to też na przyszłości Europy, bo nie można by przekonać innych Europejczyków do wspólnej polityki fiskalnej, do wspólnego zgromadzenia pieniędzy" - powiedział premier Draghi. Zaznaczył, że przyniesie to Włochom korzyści, bo - jak dodał - "jesteśmy jednym z najbardziej kruchych państw UE".

Środki dla Włoch z unijnego Funduszu Odbudowy to 191,5 miliarda euro, a rząd jedności narodowej przeznaczył dalsze 30,6 mld euro na sfinansowanie uzupełniającego planu krajowego. Ponadto do 2032 roku postanowiono wyasygnować jeszcze 26 mld euro na konkretne inwestycje. W sumie kwota ta ma sięgnąć 248 miliardów euro i zostać przeznaczona na wyprowadzenie kraju z ciężkiego kryzysu spowodowanego pandemią, naprawę wywołanych przez nią szkód i ożywienie gospodarcze oraz modernizację.

Według zapowiedzi Draghiego będą to inwestycje w digitalizację i innowację oraz kulturę, transformację ekologiczną, infrastrukturę, oświatę, integrację społeczną i zdrowie.

32 miliardy euro mają zostać przeznaczone na oświatę i badania naukowe, a 22 miliardy euro na rozwój rynku pracy. Służba zdrowia otrzyma 18,5 miliarda euro.

Z Rzymu Sylwia Wysocka