Włochy: Senat udzielił rządowi wotum zaufania w sprawie projektu budżetu

Senat Włoch udzielił w poniedziałek wotum zaufania rządowi Giuseppe Contego, o które gabinet wystąpił w ramach prac nad budżetem. Głosowanie uznano za ważny test dla kruchej koalicji Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej po wielu sporach wokół projektu.

Rząd poparło 166 senatorów, przeciwko było 128.

Wotum zaufania oprócz ugrupowań koalicji udzielił rządowi także klub senatorów nowej formacji Italia Viva, powołanej przez byłego premiera Matteo Renziego. Wspierając gabinet Contego, Renzi apelował podczas obrad o zmianę polityki i mówił, że "stabilność nie może oznaczać bezruchu". Apelował o "szokowy plan", by odblokować zawieszone inwestycje i doprowadzić do ożywienia gospodarczego.

Prace nad projektem przyszłorocznego budżetu przebiegały w powołanej we wrześniu koalicji i w rozmowach z popierającym ją Renzim w klimacie napięć i wzajemnego blokowania proponowanych rozwiązań.

Przedmiotem sporu były między innymi dwa nowe podatki, nazwane sugar tax i plastic tax. W drodze kompromisu ustalono, że ten pierwszy podatek, od słodzonych napojów, będzie obowiązywać nie od 1 stycznia, jak planowano, ale od początku października. Opłata ta będzie wynosić 10 eurocentów od litra.

Podziały w koalicji wywołał też nowy podatek od jednorazowych plastikowych opakowań. Premier Conte wyjaśnił, że pojawiły się opinie, iż będzie on miał "problematyczne konsekwencje". Dlatego postanowiono dać więcej czasu producentom opakowań na dostosowanie się do wymogów ekologicznych. W związku z tym podatek od plastiku wejdzie w życie 1 lipca 2020 roku.

W projekcie budżetu zapisano także między innymi dodatek w wysokości 400 euro miesięcznie na żłobek lub opiekunkę dla dziecka, ulgi podatkowe dla firm przyjmujących do pracy osoby do 35. roku życia. Ponadto przewiduje się podniesienie do 10 euro za dzień opłaty za pobyt dodawanej do rachunku za hotel w tych miastach, w których liczba turystów znacznie przekracza liczbę mieszkańców.

Prace nad poszczególnymi punktami projektu i rozmowy w koalicji na ten temat wciąż trwają.

Z Rzymu Sylwia Wysocka