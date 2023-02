Włochy: Senator Craxi po spotkaniu z wiceministrem Mularczykiem: uznanie dla nadzwyczajnej gościnności Polski

Po spotkaniu z polskim wiceministrem spraw zagranicznych Arkadiuszem Mularczykiem w Rzymie w czwartek przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony w Senacie Stefania Craxi wyraziła uznanie dla nadzwyczajnej gościnności Polski, która przyjęła uchodźców z Ukrainy. Minister Mularczyk spotkał się też z członkami Komisji Spraw Zagranicznych i Wspólnotowych Izby Deputowanych Włoch.

Po rozmowach z polskim wiceministrem senator Craxi, cytowana przez agencję ANSA, oświadczyła: "Z Warszawą mamy doskonałe relacje, związki umocnione przez czas i historię, przez postać papieża, który pozostał w sercach Włochów, ale także i przede wszystkim przez walkę tego narodu, by uwolnić się z opresji sowieckiego komunizmu, który przez dekady trzymał w szponach Europę Wschodnią".

"Dziś, tak jak wtedy, Włochy są na pierwszej linii, by bronić wolności, praw uciskanych narodów i poszanowania praw międzynarodowych" - dodała senator.

Następnie podkreśliła: "Polsce należy się pełne nasze uznanie za zaangażowanie i ogromny wysiłek na rzecz wsparcia dla narodu ukraińskiego, w duchu i ze zdolnością do nadzwyczajnej gościnności, za którą cała Europa powinna być wdzięczna".

Senator Craxi zaznaczyła, że następstwa konfliktu rosyjsko-ukraińskiego znacznie wykraczają poza kwestie związane z solidarnością. Odnotowała konsekwencje ekonomiczne i energetyczne, dotykające zarówno Polskę, jak i Włochy.

"To powinno skłaniać wszystkie państwa członkowskie UE do aktywnej współpracy i do tego, by narodziła się prawdziwa solidarność europejska, podstawa dla odnowionego wspólnego planowania i stawiania czoła niepewnej przyszłości" - oceniła włoska senator.

Wyraziła przekonanie, że "Warszawa i Rzym, w duchu pełnej współpracy, będą dalej rozwijać dwustronne relacje, wspólne działania na forum europejskim i atlantyckim".

Po wizycie wiceministra Mularczyka w Senacie w Wiecznym Mieście ambasada RP poinformowała na Twitterze, że tematami rozmów były wyzwania dla bezpieczeństwa w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę, problematyka migracyjna, sytuacja na Białorusi i prześladowania polskiej mniejszości przez białoruski reżim oraz solidarność europejska.

Mularczyk będzie prowadził rozmowy w Rzymie do piątku.

Z Rzymu Sylwia Wysocka