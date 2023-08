Włochy: Sentymentalna podróż 17-latka z USA w rodzinne strony prapradziadków

Wyjątkową, sentymentalną podróż w rodzinne strony swoich prapradziadków do Włoch odbył 17-latek ze Stanów Zjednoczonych. Odwiedził miasteczko Alvito w stołecznym regionie Lacjum 113 lat po tym, gdy wyjechali stamtąd za ocean jego przodkowie.

Był rok 1910, gdy miejscowość koło Frosinone opuścili Alessandro Buccilli, urodzony w 1887 roku i Maria Nicolina D'Abaldo, urodzona w 1893 roku. Wyemigrowali do USA i nigdy więcej nie wrócili do miejsca swego pochodzenia, podobnie jak ich dzieci, wnukowie i prawnukowie. Zrobił to dopiero ich praprawnuk, 17-letni Eli Buccilli, by poznać ziemię swoich przodków.

Lokalne media podały, że młodego Amerykanina powitała uroczyście burmistrz Alvito Luciana Martini wraz ze swym zastępcą Angelo Cervim.

Buccilli opowiedział im dzieje swoich prapradziadków, bo - jak się okazało- historia kolejnych pokoleń jest bardzo pielęgnowana w tej rodzinie. Alessandro po przybyciu do Ameryki zaczął pracować jako murarz na przedmieściach Nowego Jorku, a następnie przeniósł się z rodziną do stanu Michigan, gdzie był pomocnikiem kucharza.

W latach 50. zeszłego wieku jego trzej synowie otworzyli pizzerię pod nazwą "Alvito's Pizza" na cześć rodzinnych stron rodziców. Obecnie rodzina ma już cztery lokale, które nazwano "Buccilli's Pizza".

Przedstawiciele władz miasteczka pokazali 17-latkowi domy, w których mieszkali jego prapradziadkowie zanim stamtąd wyjechali.

Z Rzymu Sylwia Wysocka