Włochy: Sergio Mattarella na nowo wprowadza się do Pałacu Prezydenckiego

Prezydent Wloch Sergio Mattarella, wybrany w sobotę w parlamencie na drugą kadencję, wprowadza się na nowo do apartamentu w Pałacu Prezydenckim, z którego zdążył już wywieźć część swoich rzeczy do nowo wynajętego mieszkania w Rzymie. W niedzielę ciężarówka przewiozła kartony z powrotem do Kwirynału.

Media żartują, że straci zaliczkę wpłaconą na mieszkanie.

W związku z zakończeniem 7-letniej kadencji prezydent Mattarella wynajął ostatnio mieszkanie w eleganckiej dzielnicy Rzymu- Pinciano niedaleko parku Villa Borghese. W minionych dniach przewieziono tam część jego osobistych rzeczy z mieszkania w Pałacu Prezydenckim. W najbliższych dniach miał się tam definitywnie wprowadzić.

Mattarella przez dłuższy czas dawał wyraźnie do zrozumienia, że nie planuje pozostać na drugą kadencję.

W sobotę dał się przekonać przez ugrupowania koalicji rządowej i premiera Mario Draghiego, by pozostał na drugą kadencję w związku z impasem politycznym, do jakiego doszło na tle wyboru jego następcy.

W sobotę wieczorem 80-letni Mattarella został wybrany przez parlament i delegatów regionów. W niedzielę zajął się na nowo przeprowadzką, tym razem znów do Pałacu Prezydenckiego.

Wczesnym popołudniem pojechał do swojego nowego mieszkania. Wkrótce potem odjechała stamtąd do Pałacu Prezydenckiego ciężarówka pełna kartonów, jakie zabrał z apartamentu, z wynajmu którego w nowej sytuacji musi zrezygnować - podały włoskie media.

Przytaczają też liczne żarty na temat odwołanej przeprowadzki szefa państwa. Satyrycy i karykaturzyści najczęściej żartują przypisując Mattarelli następujące słowa: "Przez nich stracę zaliczkę wpłaconą na mieszkanie".

Z Rzymu Sylwia Wysocka