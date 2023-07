Włochy: Setki milionów euro strat w wyniku pożarów na Sycylii, w Kalabrii i Apulii

Na setki milionów euro szacuje się straty spowodowane przez pożary na Sycylii, w Kalabrii i w Apulii - informują włoskie media. Według lokalnych władz tylko na Sycylii pożarów tych było ponad tysiąc, ale kryzys został już przezwyciężony. Związek rolników szacuje, że 60 procent pożarów to rezultat podpaleń.

Na Sycylii w minionych dniach wybuchły pożary w wielu prowincjach; większość z nich ugaszono. Spowodowały one ogromne zniszczenia upraw, domów, infrastruktury, zabytkowych budynków.

"Na ponowne zalesienie wypalonych terenów potrzeba jednej lub dwóch dekad" - powiedział minister ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Gilberto Pichetto Fratin.

Władze Sycylii, gdzie sytuacja była najtrudniejsza, zwróciły się do rządu Włoch o ogłoszenie stanu kryzysowego na wyspie.

Przewodniczący władz regionu Renato Schifani oświadczył: "Powiedzmy sobie jasno; niestety większość tych pożarów to rezultat podpaleń".

"Wszyscy Sycylijczycy są wezwani do poczucia odpowiedzialności i publicznego denuncjowania tych przypadków. Jeśli do tych kryminalnych czynów dodamy także eksplozję temperatur, to tworzy to mieszankę, która może doprowadzić do apokaliptycznego scenariusza" - stwierdził gubernator wyspy.

Premier Włoch Giorgia Meloni podkreśliła w oświadczeniu w mediach społecznościowych, że wymiar sprawiedliwości i policja prowadzą postępowania, by odkryć sprawców podpaleń.

"Sycylia jest zraniona, zniszczyło ją ponad tysiąc pożarów, ale teraz kryzys ten został przezwyciężony, a turyści mogą kontynuować wakacje w warunkach całkowitego bezpieczeństwa" - zapewniła szefowa wydziału do spraw turystyki w regionie Elvira Amata. Jak dodała, także lotnisko w Katanii, sparaliżowane od czasu pożaru 16 lipca, wróci do pełnej działalności. To zaś, podkreśliła, odciąży inne lotniska, na które przekierowano stamtąd loty.

Liczba obsługiwanych w Katanii połączeń jest nadal ograniczona.

"Prawdziwe oblicze naszej ziemi to białe plaże i krystalicznie czysta woda, górskie miasteczka, zachowujące najbardziej autentyczne tradycje, a także monumentalne i jedyne w swoim rodzaju milenijne klejnoty kultury oraz wyśmienite kulinarne specjały. Turyści, czekamy na was na Sycylii, zapraszamy" - dodała Amata.

Z Rzymu Sylwia Wysocka