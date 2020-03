Włochy: Siedem stron nekrologów w gazecie w Piacenzy, gdzie szerzy się koronawirus

7 stron nekrologów opublikował w czwartek dziennik w mieście Piacenza w Emilii-Romanii, które jest jednym z ognisk koronawirusa we Włoszech. Media podkreślają, że sytuacja przypomina to, co dzieje się w Bergamo, gdzie nekrologi zajmują w gazecie do 11 stron.

Liczba publikowanych nekrologów w Piacenzy rośnie z każdym dniem. W najnowszym wydaniu lokalnej gazety "Liberta" zajmują one siedem stron. Na innych dodatkowo zamieszczane są wspomnienia o zmarłych zakażonych koronawirusem oraz dedykowane im wiersze. Niektóre poświęcone dziadkom napisali ich wnukowie.

Rodzina mężczyzny, który zmarł w wieku 95 lat, podkreśliła we opublikowanym pożegnaniu: "Ty wiesz, co to znaczy podnieść się i walczyć, jak dzisiaj pokazują to Włochy. Po latach dyktatury, demokracji i w obliczu nowej wojny musiałeś znowu być żołnierzem".