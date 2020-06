Włochy: Silvio Berlusconi opuszcza swoją słynną prywatną rezydencję w Rzymie

Były premier Włoch, lider partii Forza Italia Silvio Berlusconi opuszcza swą prywatną rezydencję w centrum Rzymu Palazzo Grazioli. W okazałym gmachu blisko Placu Weneckiego pochodzący z Mediolanu polityk mieszkał, przyjmował gości i urządzał huczne przyjęcia.

83-letni były trzykrotny premier i magnat finansowy , obecnie eurodeputowany, przez ćwierć wieku wynajmował zbudowany w XVI wieku majestatyczny gmach.

Media podały, że Berlusconi przenosi się do należącej do niego od lat willi przy historycznej Appia Antica, w której mieszkał reżyser filmowy i teatralny Franco Zeffirelli, zmarły przed rokiem. To cichy i spokojny rejon przy najstarszej rzymskiej drodze, gdzie eleganckie rezydencje schowane są za wysokim murem wśród zabytków starożytności; grobowców i kolumn.

Palazzo Grazioli stoi w bardzo ruchliwej części włoskiej stolicy, co zawsze przysparzało kłopotów z zapewnieniem bezpieczeństwa Berlusconiemu, gdy stał na czele rządu. Budynek nie jest otoczony żadnym ogrodzeniem. Wokół niego ustawiono wysokie donice jako bariery ochronne. Bramy pilnuje policja.

W 2009 roku z powodów bezpieczeństwa zlikwidowano pobliski przystanek autobusowy, co nie spodobało się rzymianom.

W ostatnich latach były premier- miliarder, którego główna rezydencja znajduje się koło Mediolanu, mało czasu spędza w Rzymie i rzadko nocuje w swej rezydencji. Wcześniej odwiedzał go tam prywatnie między innymi jego przyjaciel, prezydent Rosji Władimir Putin.

To w tej rezydencji również odbyło się kilka, z opisanych w mediach, przyjęć z udziałem młodych kobiet.

Z Rzymu Sylwia Wysocka