Włochy: Skonfiskowane wille rosyjskiego prezentera nad Como, nikt go tam nie znał

Wśród skonfiskowanego we Włoszech majątku rosyjskich oligarchów są też warte 8 milionów euro dwie wille nad jeziorem Como, należące do objętego sankcjami prezentera telewizji, propagandzisty Władimira Sołowjowa. Miejscowe władze mówią, że nikt go tam nie znał i nie miał z nim kontaktu.

"Mieszkańcy go nie znali. Dopiero w tych dniach, gdy majątek ten został zamrożony, większość ludzi dowiedziało się, że właściciel to prezenter telewizyjny. Wiedzieli tylko, że to Rosjanin" - wyjaśnił we wtorek we włoskim Radio 24 Michele Spaggiari, burmistrz miasteczka Menaggio, gdzie znajduje się jedna z willi dziennikarza stacji Rossija 1. Gdy tam bywał, nie opuszczał jej - wynika z relacji ludności.

Burmistrz przyznał, że nie wiadomo, jak długo potrwa obecny stan prawny, polegający na zamrożeniu majątku i jak sytuacja ta zostanie rozwiązana. Wartość zamrożonych we Włoszech dóbr rosyjskich oligarchów, w tym także jachtów, to około 140 milionów euro.